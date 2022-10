Jean-Marc Morandini jugé pour corruption de mineurs ce lundi

Jean-Marc Morandini comparaitra devant le tribunal correctionnel de Paris ce lundi. L’animateur de 57 ans est poursuivi pour corruption de mineurs de plus de 15 ans.



Il est soupçonné d'avoir sollicité les faveurs sexuelles de deux adolescents, par SMS pour l'un et via un casting pour le deuxième. Des faits passibles de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende qui remonteraient à 2009 et 2013.



Ces faits sont contestés par celui qui anime sur CNews une quotidienne dédiée aux médias et qui a auparavant présenté les émissions Crimes sur NRJ 12 ou encore Présumé innocent sur Direct 8. Placé en garde à vue en 2016, il soutenait alors qu'il ignorait l'âge du premier et qu'il avait coupé contact avec le deuxième dès lors qu'il avait appris qu'il était mineur.



Selon BFM TV, un troisième plaignant s'est ajouté à la procédure judiciaire. Ce dernier accuse l'animateur de lui avoir demandé des photos de son sexe lors de discussions sur Twitter en 2015, alors qu'il n'était âgé que de 15 ans.



À noter que Jean-Marc Morandini sera également renvoyé devant la justice pour d'autres faits. Il est soupçonné de harcèlement sexuel et travail dissimulé.