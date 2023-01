A la Une .. Jean-Manuel Nedra arrêté avec de la cocaïne : Des versions discordantes

Après la saisie de 102 kilos de cocaïne renfermés dans plusieurs valises, le footballeur martiniquais Jean-Manuel Nedra et sa petite amie ont été mis en examen pour "détention, transport et importation de produits stupéfiants". La version fournie par la jeune femme et son compagnon ne correspondent pas. Par P.J - Publié le Mercredi 11 Janvier 2023 à 07:13

Le journal Le Parisien revient dans son édition du 9 janvier sur l'arrestation du footballeur martiniquais Jean-Manuel Nedra avec 102 kilos de cocaïne, évoquant ses premières explications assez floues.



Tout a commencé le samedi 31 décembre à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle quand Jean-Manuel Nedra et sa copine annulent leur billet vers Barcelone au guichet d’Air-France. Alertés par plusieurs valises du couple "anormalement lourdes", les douaniers décident de procéder à une fouille. Plus de 102 kilos de cocaïne sont découverts dans leurs bagages.



Le couple est immédiatement placé en garde à vue et entendu par l'Office antistupéfiants. Aux enquêteurs, Jean-Manuel Nedra a révélé qu’un homme qu'il a rencontré fin novembre lors d'une réunion avec des amis lui aurait demandé de transporter des effets personnels, prétextant un déménagement.



Dans ses explications, le footballeur a souligné qu’il a accepté "ne pensant pas qu’il s’agissant de quelque chose d’interdit ou d’illégal". Par ailleurs, la petite amie de Jean-Manuel Nedra, une préparatrice en pharmacie de 29 ans, a quant à elle soutenu que son compagnon lui aurait justifié les valises supplémentaires, sous le prétexte d'aider un cousin qui déménageait.



Présenté à un juge d'instruction de Bobigny, le couple a été mis en examen mercredi 4 janvier pour "détention, transport et importation de produits stupéfiants". Le footballeur de 29 ans de l'Aiglon a été placé en détention provisoire pendant que sa compagne a été laissée libre, sous contrôle judiciaire, contre l'avis du parquet.