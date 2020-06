Municipales 2020 Jean-Luc St-Lambert: "Les autres candidats sont sur une autre planète"

Jean-Luc Saint-Lambert plus que jamais d'attaque pour retrouver la mairie de la Plaine des Palmistes. L'ancien édile de la commune (2008-2014), seul candidat de la gauche encore en lice dans cette triangulaire l'opposant à Johnny Payet et Sophie Arzal, a fait ce mercredi un dernier point sur sa campagne et son programme. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 24 Juin 2020 à 16:22 | Lu 304 fois

Pas de "m'as tu vu" insiste le socialiste mais des projets qui touchent "directement la population" comme l'eau potable, la création d'une piscine couverte et chauffée ou encore la cantine gratuite "pour tous".



Jean-Luc Saint-Lambert se félicite du soutien de nombreux colistiers de candidats malheureux du premier tour comme Amandine Ramaye ou Daniel Jean-Baptiste dit Parny. Un des bras droit de ce dernier, René Hoareau, a également apporté son soutien au candidat Saint-Lambert. Preuve pour le chef de file de l'opposition palmi-plainoise. "Si je reviens sur les forces en présence, je dirais que les jeux sont ouverts pour ce second tour à travers cette triangulaire. D’un côté, on a Mme Arzal et son alliance avec Parny que la population considère pour reprendre une formule comme un 'mangé cochon'. Je préfère utiliser la formule de mariage blanc. Ce qui est dangereux dans cette alliance, C'est que Parny est allé seul et a laissé son équipe sur le banc de touche. Il a largué ses électeurs qui n’apprécient pas cette fusion sans fusion d’idée, sans fusion de colistiers", regrette Jean-Luc Saint-Lambert.



"En face, nous avons la liste conduite par Johnny Payet, qui est soutenu par Marco Boyer, qui fait office de mentor. Or, le maire sortant a déjà pris de l'avance en anticipant une victoire de Johnny Payet, et prépare déjà les conseils municipaux de juillet. J'ai en ma possession un document de travail où Marco Boyer prévoit de faire voter 90 décisions", explique la tête de liste d'"Ambitions palmiplainoises", qui a préféré partir "seul que mal accompagné", d'où l'impossibilité d'une fusion avec les listes de Daniel Parny ou de Johnny Payet.



"Mettre fin à l'ère boyeriste"



Concernant l’alliance avec le premier, Jean-Luc Saint-Lambert regrette qu'il soit "sous influence du Département". "On l'a forcé à faire alliance avec Sophie Arzal, soutenue par la droite, Didier Robert, Michel Fontaine et Cyrille Melchior". Quant au second, "on ne peut pas discuter avec Monsieur, qui a roulé par le passé pour le Rassemblement National et désormais soutenu par Marco Boyer. N'oublions pas qu'il fait alliance avec Aliette Rolland, tête de liste du Rassemblement national au premier tour", insiste le responsable socialiste, qui veut mettre fin à "l'ère boyeriste" à la Plaine.



Il dénonce par ailleurs des rapprochements qui se seraient faits "sans arrangement et sans aucune promesse". "Nous avons la preuve du contraire: il y a achat de voix. Sur les procurations, nous avons déjà alerté les forces de l’ordre sur le jeu malsain des procurations récupérées", ajoute-t-il.



Un document a également été porté à la connaissance du procureur de la République concernant la livraison de colis alimentaires durant la crise sanitaire ajoute Jean-Luc Saint-Lambert. "La commune a bénéficié d'une subvention de 60 000 euros de la part du Département pour ces livraisons faites par le candidat-commercial Johnny Payet. Marco Boyer qui est son mentor mais aussi président du CCAS a tout fait pour qu’il en soit le principal bénéficiaire", assure--t-il.



Jean-Luc Saint-Lambert a profité de ce dernier point médiatique pour rappeler les grands points de son programme comme l'eau potable, la réhabilitation du stade Adrien-Robert, la piscine couverte et chauffée, sans oublier la restauration scolaire gratuite "pour tous et de manière progressive". "Le volet social n'est pas oublié avec la création d'un fonds d’aide à l’insertion professionnelle pour les jeunes porteurs de projets, comme le permis à un euro. Autre sujet qui nous tient à coeur, le goyavier qui ne fait pas partie des préoccupations des autres candidats alors que pour nous c’est l’or rouge, un marqueur de développement éco-touristique de notre territoire, à l'exemple du vacoa à Saint-Philippe, le curcuma à St-Joseph ou le chouchou à Salazie". Un programme "concret" contrairement à ses adversaires, qui sont "sur une autre planète, à l'exemple de Johnny Payet qui promeut 'La Plaine aux Palmi-Plainois', je ne vous dis pas plus".



"La population pourra compter sur ma disponibilité pour les recevoir en mairie, contrairement à la mandature qui s’achève. Mon travail d’opposant, je l’ai mené de front sans baisser les bras quelle que soit la situation. Ce travail pourrait trouver son épilogue ce vendredi 26 juin où le maire est convoqué au tribunal pour violences par personne dépositaire de l’autorité publique sur ma personne", lors d'un conseil municipal houleux en décembre 2018 conclut Jean-Luc Saint-Lambert.





