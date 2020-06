A la Une ... Jean-Luc Saint-Lambert relance sa campagne à la Plaine-des-Palmistes

L’ancien maire de la commune a repris activement sa campagne pour le second tour des élections municipales. Dans une lettre ouverte distribuée à la population, Jean-Luc Saint-Lambert s’appuie sur "l’inaction dans la gestion" du maire sortant pour recueillir des suffrages. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 14 Juin 2020 à 14:05 | Lu 248 fois

Le communiqué de Jean-Luc Saint-Lambert :





Palmiplainoises, Palmiplainois,



Un terrible virus baptisé COVID 19, se propageant à la vitesse de l’éclair, a plongé le monde entier dans la peur, faisant plusieurs milliers de morts dans tous les pays de par le monde. Après une longue période de confinement, la vie reprend le dessus et même si notre île et particulièrement notre village ont plutôt été préservés, vivre avec ce virus va viscéralement changé toutes nos habitudes.



A un moment où la vie de la cité doit redémarrer, nous mesurons combien l’inaction dans la gestion de notre commune nous est préjudiciable : Nos écoles et crèches sont restées trop longtemps fermées. Les parents sont sans solution de garde pour reprendre le travail. Nos personnes âgées sont livrées à elles mêmes, aucune communication sur la situation... il n’y avait plus depuis bien longtemps de capitaine à bord. La Plaine soit disant redressée a été une barque dérivante, sans boussole.



Cela doit nous amener, dans nos réflexions sur la gravité de la situation, à nous poser les bonnes questions pour l’avenir : Que voulons nous pour notre commune ? Qui voulons nous pour la conduire ?



Du 1er tour des élections, le 15 mars 2020, est sorti un résultat curieux. Il est vrai que seulement 61 % des électeurs ont pu se déplacer. Ce sera donc une triangulaire pour ce second tour. Dans celle-ci je suis le seul qui peut se prévaloir d’une expérience dans la gestion d’une collectivité.



Le 28 juin 2020, chaque palmiplainoise, chaque palmiplainois aura au moment d’entériner son choix, ce poids de la responsabilité. Celui-ci pèsera lourdement sur notre quotidien, sur notre avenir et sur ce que nous laisserons à nos enfants. Notre Plaine est au carrefour de son destin, qu’elle a entre ses mains. L’histoire a donné rendez-vous, à La Plaine des Palmistes, à chacun d’entre nous, à chacun d’entre vous. Chacune, chacun choisira de prendre part à son écriture, ou de subir celle que certains pensent avoir déjà écrit :



-Souhaitons-nous une Plaine des Palmistes repliée sur elle-même, qui différenciera le « Palmiplainois de souche » de celui qui s’est installé ?

-Allons-nous préférer une gestion à la petite semaine, entres loups, copains d’alliance et de circonstance, qui s’échangent déjà les plans de la bergerie?

-Voulons-nous d’une Plaine quartier annexe d’une autre commune, pilotée de l’extérieur, par des mentors qui tireront les ficelles ?

-Serions-nous résignés à accepter ce virage déjà amorcé par la mandature qui se termine, qui choisit systématiquement le caprice de l’individualisme au détriment des projets dans l’intérêt de tous?



Vous avez un candidat, qui a voté systématiquement et sans remarque toutes les affaires du maire sortant, approuvant son bilan qui, soit dit en passant, se résume à l’agrandissement de la mairie et à la couverture du boulodrome. Ce candidat veut continuer les projets en cours, dont le coeur de ville qui doit raser les bâtiments de La Poste et de notre chère église. Il projette aussi de voter un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) qui sera catastrophique pour notre village. Versatile dans ses choix et dans son parcours, sa flamme déclarée aux idées Lepenistes ne laisse rien présager de bon.



Vous avez un DUO de candidats ayant fusionné leurs listes par le choix d’une alliance mathématique. Ce mariage de raison, purement électoraliste a été décidé de l’extérieur, sans à aucun moment prendre en compte les besoins, les attentes et les intérêts de La Plaine des Palmistes. La fusion s’est faite sans fusion d’idées, sur la base de la répartition des postes à indemnités, c’est un affront fait à l’électorat. Créole i dit « i fé sossis dann vent’ koshon » vous aurez l’occasion de sanctionner sèchement ces

arrivistes et leur politique aventureuse.



Vous me connaissez, impliqué dans la vie de la commune depuis 1980, je n’ai jamais dévié de mes profondes convictions. Je me suis toujours honoré à n’obéir qu’à une préoccupation exclusive : servir la cause, à ne connaître qu’un seul mot d’ordre : INTÉGRITÉ. Mon engagement à vos cotés ne peut être contesté. Enseignant à la retraite, vous connaissez l’importance que je porte à l’éducation, seule

valeur sûre pour l’avenir de nos enfants. La priorité que vous partagez sur la condition sociale de nos citoyens, les plus vulnérables, les sans emploi, les sans maison, ceux qui luttent au quotidien pour joindre les deux bouts.



Je n’ai ni famille à placer, ni entreprise à faire travailler. Mon nom n’a jamais été mêlé à aucun scandale et la corruption ne pourra jamais m’atteindre.



Notre commune doit se développer harmonieusement, sans tourner le dos aux plus fragiles. C’est le devoir du plus aisé d’exprimer sa solidarité envers le plus démuni, sans jugement ni stigmatisation et non le contraire.



C’est pour ces raisons que je lance un appel fraternel, à toutes celles et à tous ceux qui ne veulent pas que La Plaine des Palmistes tourne le dos aux valeurs démocratiques. Celles et ceux qui refusent une gouvernance basée sur le profit, sur le conflit d’intérêt. Celles et ceux qui ne veulent pas d’une Plaine de suspicion, instable et dans la tourmente.



J’appelle à tous, homme et femme, quelque soit votre condition sociale, vos convictions et votre appartenance politique, vous tous, peuple de La Plaine des Palmistes à lutter avec moi et à vous prononcer ce 28 juin 2020 en faveur de ma candidature. Je vous appelle avec confiance à voter pour la liste “Ambitions Palmiplainoises” portée par Jean-Luc SAINT-LAMBERT pour que notre village ne bascule pas dans l’inconnu.



Il n’y a pas de fatalité et seule votre mobilisation, votre prise de conscience individuelle feront gagner La Plaine, celle qu’on aime tant, celle qui nous aime tout autant.



C’est en rejetant et en refoulant les diviseurs que nous garderons NOTRE PLAINE UNIE.



Jean-Luc Saint-Lambert