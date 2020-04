Jean-Luc Poudroux vote pour le plan de déconfinement

Jean-Luc Poudroux a dit oui au plan de déconfinement. Le député estime qu’il est important que les Français et les Réunionnais puissent retrouver le chemin du travail, mais uniquement dans de bonnes conditions. Il pense que l’enseignement, l’organisation du travail et les modes de transports soient revus et adaptés pour une reprise d’activité en toute sérénité.



Jean-Luc Poudroux demande également aux gouvernements combien de masques, sur les 20 millions annoncé par Édouard Philippe, seront disponibles à La Réunion. Même question pour les 700 000 tests de dépistages par semaine.



Enfin, le député espère que les promesses du président de la République pour les dotations et les compensations financières de l’État envers les communes, le département et la Région de l’île soient assumées.