A la Une .. Jean-Luc Poudroux vote contre le projet de loi de finances et s’explique

Le sénateur a décidé de voter contre le projet de loi de finances pour 2022 et explique son choix. Il estime que ce projet de loi n’est pas préparé et va creuser inutilement la dette de la France. Il dénonce également le mépris du gouvernement pour l’outremer.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 18 Novembre 2021 à 06:45

Le communiqué :



Ce mardi 16 novembre, après avoir consulté ma famille politique et les électeurs/électrices de ma circonscription, j’ai décidé de voter CONTRE le projet de loi de finances pour 2022. Avec le Président Macron et ses gouvernements, le parti La République En Marche laisse derrière lui, après 5 longues années au pouvoir, une dette supplémentaire abyssale de près de 680 milliards d’euros ! Et ce sont les Français, des générations entières, qui vont devoir payer l’ardoise. Le plus fort, c’est que la France reste encore championne des taxes et des impôts. Avec Macron, c’est la double peine et à vrai dire, il n’aura tiré aucune leçon des Gilets Jaunes en refusant de renoncer par exemple à une partie des taxes sur les carburants. La France qu’il promet pour demain semble oublier la France rurale, la France périphérique, la France des Outre-mer, celle des classes moyennes, celle des petites retraites, celle des jeunes qui veulent créer, produire et innover en France, dans leurs régions, dans leurs quartiers. Il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver son bonheur...



Ce projet de loi de finances 2022 aura été marqué par une vraie impréparation du Gouvernement qui dépose à la dernière minute pas moins de 125 amendements. Est-ce que ces 125 amendements vont vraiment améliorer la situation des Français ?



Enfin, concernant l’examen des crédits de la mission Outre-mer, nous étions prêts, avec l’ensemble des députés ultramarins de tous bords politiques, à faire preuve de responsabilité en faisant des propositions très concrètes. Au lieu de cela, nous avons été méprisés par le Gouvernement qui n’a même pas pris la peine de nous laisser débattre à l’Assemblée nationale, piétinant ainsi tout ce qui ne rentre pas dans la majorité parlementaire du Président. Toutes nos propositions ont été bloquées sans en prendre connaissance ni les analyser ! Le Président Macron et son gouvernement ne veulent ni entendre ni comprendre les Outre-mer.



Jean-Luc POUDROUX

Député de La Réunion



