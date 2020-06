Jean-Luc Poudroux réagit à l'allocution du Président de la République

Depuis le début de la crise, cela fait la 4e fois que le Président de la République s’exprime devant les Français. Si le Président Macron s’autocongratule de la manière dont son Gouvernement a géré cette catastrophe sanitaire, économique et sociale en injectant pas moins de 500 milliards d’euros, je suis pour ma part beaucoup plus nuancé que son administration sur ce qui s’est passé à La Réunion, du moins en tout début de crise, et notamment en ce qui concerne la gestion des masques et de nos frontières par l’ARS.



Je demande aux autorités de l’Etat de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que nous ne soyons plus confrontés à tant de laxisme voire d’inconscience. Encore une fois, j’interpelle le Gouvernement sur l’impérieuse nécessité de lutter plus activement encore contre l’épidémie de dengue, contre la crise requin et contre la leucose bovine qui sont une véritable calamité sanitaire et économique pour l’ensemble de la population et du territoire réunionnais. A l’instar du Chef de l’Etat, je souhaite que s’ouvre un nouveau chemin pour La Réunion, un chemin qui soit fait sur mesure pour répondre aux immenses enjeux du siècle.

Le Président de la République l’a rappelé. Grâce aux Outre-mer, la France est la 2e puissance maritime du monde.



Mais quelle est la place, le rôle et les responsabilités que Paris concède aux acteurs économiques locaux, aux élus réunionnais, aux administrations locales ? La Réunion joue t-elle un rôle économique, culturel, diplomatique moteur sinon notable dans la zone Océan Indien ? La réponse est hélas Non ou pas grand-chose malgré les progrès accomplis depuis dix ans. La Réunion reste en périphérie de la périphérie de la France et de l’Europe. Accéder aux marchés économiques français et européen n’est pas une sinécure tout comme il est difficile de s’insérer économiquement chez nos voisins malgache, mauricien, australien, indien, chinois et africain. La Réunion joue en 4e division alors qu’elle pourrait jouer en deuxième voire en première parce qu’elle se situe au carrefour des échanges mondiaux et des civilisations. C’est du monde de demain dont il est question et nous, les élus de La Réunion, avons notre mot à dire parce que nous connaissons mieux que Paris les maux politiques, économiques et sociaux qui nous heurtent et qui nous troublent depuis tant de décennies.



Le Président de la République avait un ton grave lors de son allocution. La France et La Réunion sont à la veille d’une récession sans précédent. L’Etat devra se montrer très à l’écoute, très présent, très efficace en responsabilisant et surtout en faisant confiance aux élus locaux, à leur expérience de terrain et non pas aux normes et aux techniques administratives si lourdes, si contreproductives. Bercy devra se montrer beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus flexible envers les Outre-mer si le Président Macron veut donner aux Outre-mer une chance de se développer vraiment. Et c’est très exactement ce que je lui demande. Les pistes évoquées par le Chef de l’Etat sont bonnes : plus de développement durable, plus d’innovation, plus de formation, plus de gouvernance locale, plus de solidarité, plus de sécurité, plus d’autosuffisance, etc. Pour tout cela, je souhaite que le Gouvernement nous soutienne et nous accompagne comme il ne l’a jamais fait, de toutes ses forces, parce que je sais que La Réunion, elle, ne manque certainement pas de volonté. En tant que député réunionnais, je m’inscris volontiers et avec coeur dans cette démarche de reconstruction.



Jean-Luc POUDROUX

Député de La Réunion