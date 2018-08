Jean-Luc Poudroux officialise sa candidature

L'ancien maire de saint-Leu vient de faire acte de candidature cet après-midi en préfecture avec pour suppléante Graziella Vergoz. Le candidat dans la 7ème circonscription portera les couleurs de la droite "désunie" lors de cette élection législative partielle.



Pour ménager les points de vue opposés des deux ténors de la droite locale, Jean-Luc Poudroux s'est d'emblée présenté comme "l'homme de la synthèse" entre Michel Fontaine (Les Républicains) et Didier Robert (Objectif Réunion) qui ne cachent plus leurs divergences depuis des mois.



La démission d'office du député Thierry Robert par le conseil Constitutionnel a donc offert l'opportunité à l'ancien président du Conseil général de faire son come back en politique.



En 2015, et après une dernière année de présence au sein de l'opposition du conseil municipal de Saint-Leu, il avait affirmé vouloir passer le relais à la jeunesse de Joël Pontalba.



Jean-Luc Poudroux a annoncé, dès sa première conférence de presse, qu'il serait candidat "divers droite, sans étiquette".