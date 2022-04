Politique "Jean-Luc Poudroux et Thierry Robert : Deux politiciens de droite à combattre dans les urnes !"

Salim Nana-Ibrahim est candidat aux législatives sur la 7e circonscription. Il souhaite s'opposer à Jean-Luc Poudroux et Thierry Robert, notamment. Voici son communiqué : Par NP - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 16:16

Deux hommes de droite, Jean-Luc Poudroux et Thierry Robert. Zot la roule a nou cari sous de riz.



Deux Saint-Leusiens qui ne s’aiment pas du tout, mais qui jouent dans le même schéma mensonger à chaque élection : celui de promettre monts et merveilles à la population et de renier ensuite leurs engagements de campagne aussitôt élus.



Deux élus du « peuple » qui ont trahi depuis longtemps leur électorat en souffrance et qui ne veut plus suivre ces manipulateurs et démagogues. Deux anciens maires de Saint-Leu qui se disputent aujourd’hui une nouvelle place au Palais Bourbon comme député.



L’un, ancien député de la 7ème circonscription. L’autre, actuel député de la 7ème circonscription. Les deux sont complètement déconnectés de la réalité du terrain de la circonscription qu’ils n’arpentent qu’à la veille des élections.



Deux anciens partenaires politiques de circonstance, devenus deux adversaires impitoyables. Donc les revoilà sur la ligne de départ de ces législatives 2022 !



L’un, avait déjà glané localement l’investiture LR pour ces élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains.



L’autre, après un long silence radio hormis sur la bande FM, et ce, depuis le 6 juillet 2018, date de sa démission forcée, prononcée par le Conseil constitutionnel, s’est accordé lui-même l’investiture pour un nouveau siège au palais Bourbon. Fini le LPA démodé, aujourd’hui avec le Pact, Thierry Robert veut retrouver sa gloire ancienne et se refaire peut-être au passage une santé financière avec la politique, après la faillite déclarée de ses entreprises.



Chacun à droite de l’échiquier a marqué son époque. En bien, très peu. En mal, beaucoup trop malheureusement. Ces deux personnages ont dénigré à l'excès l’image des politiciens avec coups d’éclat et coups de sang qui n’ont eu pour effet que de mettre en l’air leur ego.



Qu’est-ce que les habitants de Saint-Leu, aujourd’hui, retiennent de leur action politique ?



J’évoque ici les « Saint-Leusiens », car j’ai la certitude que les habitants des autres villes de la 7ème circonscription ne connaissent nullement les actions politiques, de l’un comme de l’autre. Jean-Luc Poudroux et Thierry Robert, c'est blanc bonnet ou bonnet blanc.



Faut-il donc focaliser le seul débat politique sur ce combat de coqs ou plutôt de poules qui courent après les miettes de leur seule image à (re)valoriser alors que La Réunion a souffert de cinq années catastrophiques de mandature d’Emmanuel Macron ?



Pour continuer à exister, Jean-Luc Poudroux et Thierry Robert veulent à tout prix priver les citoyens de Saint-Leu et de l’ensemble de la 7ème circonscription d’un vrai débat démocratique qui doit impérativement s’articuler autour des importants enjeux politiques, économiques et sociaux de notre si beau territoire de la circonscription (Saint-Louis 1, Les Avirons, L’Etang-Salé, Saint-Leu 1, Saint-Leu 2, Saint-Paul 4, Saint-Paul 5 et Trois-Bassins).



Notre 7ème circonscription de La Réunion mérite beaucoup mieux que ces deux pantins du passé qui sont devenus au fil des années des colosses au pieds d’argile.



Jean-Luc Poudroux et Thierry Robert ont ainsi multiplié les mandats à Saint-Leu et dans la 7ème circonscription. Et pour quels résultats au final pour une population qui souffre depuis de trop nombreuses années de leurs politiques spectacles, comme de l’eau sur feuilles songes ?



En attendant cabri y mange salade !



Ils n’ont jamais répondu aux attentes réelles des Saint-Leusiens et des Réunionnais.



L’un et l’autre peuvent-ils donc encore entretenir un quelconque espoir au sein d’un électorat désabusé et qu’ils ont déjà déçu à maintes reprises.



L’électorat est aujourd’hui mature et prêt à ne plus subir, à ne plus être manipulé et à pousser dehors ceux qu’ils les ont foulés aux pieds depuis de trop nombreux mandats successifs les emmenant dans le fé noir.



Mais malgré ce triste constat, une politique de solidarité envers les plus démunis est possible, avec une politique de rassembler les forces progressistes et de placer avant tout l’humain au coeur d’un projet concerté, fédérateur et solidaire pour Les Réunionnaises et les Réunionnais.



Saint-Leu, la 7ème circonscription et La Réunion ont plus que jamais besoin de représentants honnêtes et sincères dans leurs engagements et dans leur vie quotidienne aux côtés de ceux qui en ont le plus besoin dans notre île.



Je m’inscris pleinement dans cette démarche de politique citoyenne populaire pour un meilleur avenir pour tous et dans le respect de la parole donnée par le candidat ou la candidate durant la campagne électorale.



Je veux faire barrage à ceux qui ont déjà obtenu des mandats politiques du peuple souverain, et qui ont failli lamentablement dans leurs missions de représenter le peuple de La Réunion en reniant leurs paroles à chaque élection.



Je veux faire barrage à ces deux candidats de droite que sont Jean-Luc Poudroux et Thierry Robert, qui une fois élus vont jouir de leurs indemnités parlementaires, vont oublier aussi vite leurs promesses de campagne et vont laisser volontairement au bord du chemin ceux qui ont placé en eux leur espoir de changement.



En me faisant confiance, vous ferez le choix d’un homme de gauche qui a toujours milité pour le collectif, en luttant contre les politiques de droite désastreuses pour La Réunion. Solidarité, proximité et cohésion sociale. Ces trois thématiques sont essentielles à l'épanouissement des Réunionnaises et des Réunionnais ainsi que de leurs familles.



Ensemble, nous gagnerons pour La Réunion, pour un vrai changement de vie dans nos familles réunionnaises. Un autre chemin de solidarité est possible, il ne tient qu’à vous de le suivre. Ensemble, nous pouvons changer La Réunion, et ne pas donner pour cinq ans supplémentaires les pleins pouvoirs à l’Assemblée nationale à Emmanuel Macron.



En élisant un député de gauche, je serai toujours là pour vous défendre et en étant à vos côtés pour que La Réunion soit fière de ses hommes et femmes qui se sont levés dans les urnes les 12 et 19 juin 2022 pour construire ensemble leur propre destin de vie.