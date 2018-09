Jean-Luc Poudroux en quête d'un premier mandat de parlementaire

Le voici donc en tête des votes au sortir du premier tour. Jean-Luc Poudroux pourrait réussir son pari d’un come back politique. A 68 ans, il pourrait accéder à une fonction de parlementaire pour la première fois de sa longue carrière.



Président du Conseil général de 1998 à 2004 et maire de Saint-Leu pendant 18 ans, de 1989 à 2008, Jean-Luc Poudroux avait décidé de ranger les gants en 2015, un an après sa nouvelle déconvenue lors des municipales face à Thierry Robert. Lors de cette dernière joute électorale face à son plus grand rival, Jean-Luc Poudroux avait reçu une claque en 2014, Thierry Robert le devançant avec 74,52% des suffrages exprimés là où il devait se contenter de 19,16% des suffrages.



Un an après, le conseiller municipal d’opposition avait fait valoir la montée en puissance d’un nouveau porte-parole de l’opposition, en la personne de Joël Pontalba, pour s’effacer et prendre sa retraite politique. C’était sans compter l’opportunité de revenir aux affaires après la démission surprise de Thierry Robert par le Conseil constitutionnel en juillet dernier.



Accompagné par sa suppléante Graziella Vergoz, Jean-Luc Poudroux s’est détaché de son concurrent, Pierrick Robert, en récoltant 6402 voix, soit 27,11% des suffrages exprimés.