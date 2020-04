Société Jean-Luc Poudroux demande la reconnaissance du Coronavirus comme maladie professionnelle Outre le personnel hospitalier et considérant la liste des professionnels pouvant être exposés au coronavirus, le député Jean-Luc Poudroux a écrit au Premier ministre pour demander sa reconnaissance comme maladie professionnelle.

Monsieur le Premier ministre,

J’ai l’honneur de vous solliciter suite à votre discours ainsi que celui du Ministre des Solidarités et de la Santé en date du 23 mars dernier. En effet, vous avez annoncé que le personnel hospitalier bénéficiera systématiquement et automatiquement d’une reconnaissance de maladie professionnelle, pour ceux qui sont atteints par le Coronavirus.

Le personnel hospitalier n’est pas le seul corps de métier qui est confronté par le virus. En effet, les ambulanciers, les travailleurs sociaux, les chauffeurs de bus et taxis, les employés de pharmacie, les dockers, les agriculteurs, les marchands de primeurs ou de poissons, les techniciens sociaux intervenants chez les personnes, les caissières, les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, les éboueurs, etc.

La liste des professionnels qui peuvent directement être exposés au Coronavirus et risquant ainsi une contamination est longue; en somme, tout professionnel qui est réquisitionné ou se voit dans l’obligation de continuer leur activité nécessaire à la vie du pays.

Monsieur le Premier ministre, de ce constat, est-il envisageable une possible reconnaissance en maladie professionnelle pour tout personnel infecté par le Covid-19 sur son lieu de travail et/ou dans le cadre de ses missions ?

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de ma très haute considération.

