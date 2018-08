L’élection partielle dans la 7ème circonscription a suscité des vocations et des velléités. Pourquoi pas ? Un renouvellement de la classe politique à La Réunion s’impose. Mais pas n’importe comment.



Parmi les prétendants à la Députation beaucoup d’amateurs, ce qui ne signifie pas pour moi « incompétence » ! Mais je considère que la situation de St Leu et de la circonscription méritent un homme d’expérience pour reprendre les commandes d’une région et d’une ville laissées trop longtemps aux mains d’un despote.



Si les candidats à la fonction méritent considération, il y en a un qui se distingue : Jean-Luc Poudroux.



Pour rappel, même s’il n’est pas un perdreau de l’année , JLP a occupé des fonctions importantes : Maire de St Leu de 1989 à 2008, Président du Conseil Général de 1998 à 2004. Ce qui en fait un homme d’expérience.



Celui-ci se présente sous l’étiquette Divers Droite. En effet, il se considère comme un « homme de synthèse » entre Didier Robert et Michel Fontaine. Position sage lorsque l’on sait le profond désamour qui règne entre les deux hommes.



Jean-Luc Poudroux , candidat de la désunion, mais cependant rassembleur.