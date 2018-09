Courrier des lecteurs Jean-Luc Poudroux a-t-il le profil d’un bon Député ?

L’élection dans la 7ème circonscription s’annonce indécise les 23 et 30 septembre prochains car il y a pléthore de candidats et un manque de motivation des électeurs pour une élection partielle.

Mais attention « on a les élus que l’on mérite » !

Pour ma part, les qualités nécessaires pour exercer la fonction de parlementaire seraient : Quelqu’un qui travaille, car le député est un travailleur , capable d’approfondir des dossiers importants, nombreux et complexes.

Quelqu'un qui sait se hisser au niveau national tout en gardant l'ancrage local. C'est encore plus important dans un DOM pour intégrer les fameuses spécificités dans l'approche nationale de la loi.

Quelqu'un qui s'inscrit dans un mouvement de pensée, (un parti pour rester dans les termes classiques) mais qui sait aussi garder une part de libre arbitre.

Quelqu'un d'intègre qui ne doit pas jeter le trouble dans l'esprit des électeurs, au point de les faire douter de l'intérêt de s'investir dans le choix de ses représentants. Sinon c'est un aveu d'échec de notre système démocratique !

Quelqu'un dont la première préoccupation n'est pas de se faire réélire, mais d'assumer pleinement sa mission avec lucidité et détermination, avec toujours le sens de l'intérêt général, avec une volonté exigeante de pédagogie et de transparence, pour aider les électeurs à s'appréhender des vrais problèmes plutôt que des fausses solutions. Dans la fulltitude de candidats de la 7ème, force est de constater que certains ne sont pas là pour se présenter comme des bâtisseurs de la législation française, mais plutôt comme des acteurs locaux ou supporters d'une cause bien précise. Certes l'intention est louable mais ce n'est pas l'objectif de l'élection à la députation. D'autres candidats - un autre plus précisément - cherche à contourner, sans s'en cacher, la décision d'inéligibilité qui l'atteint en propulsant un candidat qui n'a pas de compétence particulière sauf d'avoir un nom…

Le seul qui me semble avoir la stature de député c’est Jean-Luc POUDROUX. Pourquoi ? Il a fait ses preuves en tant qu’élu, il a l’expérience politique et la connaissance des dossiers et du terrain. C’est un Républicain de la première heure, un homme engagé.

Il n’est pas là pour se faire réélire ni cumuler, ni profiter du pouvoir. Il s’affiche clairement dans une logique de service, la seule posture qui sied à un député de la République. Servir et non se servir.

C’est un homme simple, qui écoute, efficace, calme, profondément humain, sans pour autant tomber dans la démagogie ou dans une communication à outrance.

Les anciens se rappelleront qu’il a su tenir une place appréciée en tant que Président du Conseil Général, ce qui est garant de sa connaissance des problématiques de notre territoire. Il saura ainsi défendre les intérêts de la Réunion car il connait le sujet dans sa globalité.

Il affiche une intégrité et une éthique qui lui permettront de ne pas buter sur des affaires douteuses en cours de mandat.

Il est un « Divers Droite » rassembleur, un homme consensuel. Il a la confiance des élus de la 7 ème et est soutenu par le Président de Région et les Républicains.

Il présente un programme équilibré et pondéré, articulant bien les enjeux locaux et leur place dans le débat national. C'est ce qu'on demande à un député : être l'interprète des enjeux locaux pour les insérer dans la problématique nationale. Il a la lucidité d'un parlementaire qui saura être constructif pour l'avenir de la France et de La Réunion. Jean-Luc Poudroux incarne cette force tranquille.

J’ai envie de lui faire confiance dimanche prochain.



Marie Mag

