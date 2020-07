Municipales 2020 Jean-Luc Poudroux: "Mes sincères félicitations aux maires pour leur élection ou leur ré-élection"

Le député de la 7e circonscription et ancien maire de Saint-Leu, Jean-Luc Poudroux, a tenu à saluer l'ensemble des maires élus ce dimanche à La Réunion. Le parlementaire appelle les édiles nouvellement élus à travailler "tous ensemble (...) au service d'un territoire cohérent, dynamique, durable pour le bien-être et l'épanouissement de la population de toute la côte Ouest".

Au lendemain du second tour des élections municipales, je tiens d'abord et avant tout à saluer toutes les électrices et tous les électeurs de la 7e circonscription pour avoir fait leur devoir de citoyen dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel. Plus que jamais, et surtout au moment où nous nous attendons à subir les conséquences économiques et sociales de la COVID-19, je veux réaffirmer mon attachement inconditionnel à la vitalité de notre démocratie, parce que ce sont ses valeurs et ses principes qui permettent de se choisir et de se forger une communauté de destins.



J'adresse mes sincères félicitations aux maires pour leur élection ou leur ré- élection en ayant une pensée toute particulière envers ces femmes nouvellement investies ou ré-investies dans leurs fonctions de maire. Je souhaite que nous nous engagions tous ensemble, au-delà de nos personnes, dans la même direction, au service d'un territoire cohérent, dynamique, durable pour le bien-être et l'épanouissement de la population de toute la côte Ouest.



Jean-Luc POUDROUX

Député de La Réunion