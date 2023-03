Jean-Luc Mélenchon s'adresse aux étudiants: "Bloquez tout ce que vous pouvez"

Devant des étudiants à Paris ce vendredi soir, Jean-Luc Mélenchon a battu le rappel à quatre jours de la grève du mardi 7 mars.



"Bloquez tout ce que vous pouvez", a t-il exhorté les étudiants à se joindre au mouvement.



"Ce qui va se passer à partir du 7 est hors du commun", a lancé l’insoumis lors d’une conférence à la Maison des associations de solidarité, en présence de Louis Boyard (député LFI-NUPES), de représentants des Jeunes insoumis, du syndicat lycéen La voix lycéenne et du syndicat étudiant l’Alternative ESR.



Jean-Luc Mélenchon estime que la réforme gouvernementale n’a "pas de légitimité parlementaire" grâce à "la victoire politique" des insoumis qui ont empêché d’aller jusqu’au vote du texte à l’Assemblée.



Au-delà de la mobilisation contre la réforme des retraites, il a appelé les jeunes à se faire entendre du gouvernement sur les sujets qui concerne la jeunesse comme Parcousup et la "marchandisation du savoir".



"Jeunesse, une fois que vous êtes dans la rue, une fois que vous aurez fait reculer Emmanuel Macron sur les retraites, ne vous arrêtez pas là : parlez-lui de Parcoursup", a-t-il lancé.



Le leader insoumis voit même plus loin que l’horizon du 7 mars puisqu’il a suggéré qu’"un autre rassemblement de masse" se concrétise, "un samedi" cette fois-ci.