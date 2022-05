A la Une .. Jean-Luc Mélenchon ne sera "vraisemblablement" pas candidat aux législatives

Estimant "avoir assez de légitimité populaire", le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a déclaré ce vendredi sur le plateau de France 2 qu'il ne sera probablement pas candidat aux prochaines élections législatives. Non-qualifié pour le second tour de la présidentielle, il avait récolté plus de 7, 7 millions de voix au premier tour. Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 10:14

Le leader insoumis, qui bat campagne pour devenir Premier ministre, est revenu sur l'accord historique entre La France insoumise et le Parti socialiste, parlant de "réflexe de rassemblement" dans une période à venir de "maltraitance sociale aggravée".

Nous avons un réflexe de rassemblement face à un épisode annoncé de maltraitance sociale aggravée : retraite à 65 ans, travail forcé pour le RSA et j'en passe. Nous aurions été en dessous de la main si nous ne nous étions pas rassemblés.#UnionPopulaire #MelenchonMatignon pic.twitter.com/zowZza4To1

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 6, 2022

Interrogé par Thomas Sotto sur une possible candidature aux législatives, Jean-Luc Mélenchon a reconnu qu'il ne se représenterait probablement pas. Il prend pour exemple les cas de 6 Premiers ministres sur 24e sous la Ve République "qui ne l'étaient pas", à l'image de l'actuel locataire de Matignon, Jean Castex, qui possède une "légitimité populaire" dans sa commune de Prades : "il a eu 1 000 voix pour cela". "Moi, j'en ai eu 7,7 millions il y a tantôt un mois, on peut penser que j'ai une légitimité populaire suffisante pour pouvoir dignement représenter le pays".



Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs donné les contours de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES) à l'Assemblée nationale, assurant que chaque composante de cette union (EELV, LFI, PCF et PS) disposera de son propre groupe parlementaire.

À l'Assemblée, nous aurons chacun un groupe, mais nous formerons un intergroupe parlementaire. De même, nous aurons un parlement politique commun, en dehors de la structure institutionnelle. C'est ça qui est nouveau.#UnionPopulaire #MelenchonMatignon pic.twitter.com/9eLATsQVxo

— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 6, 2022