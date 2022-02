A la Une . Jean-Luc Mélenchon est arrivé sur l'île

Le chef de file de La France Insoumise est arrivé à La Réunion ce jeudi matin. Le programme du candidat à la Présidentielle s’annonce bien chargé durant ces trois jours de campagne sur l’île. Il tiendra un meeting samedi et restera sur l’île jusqu’à dimanche. Par SF - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 11:03





Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi il revient à La Réunion pour une deuxième visite en un an : "Ici, j'ai beaucoup d'amis. C'est le département d'Outre-mer le plus peuplé. J'ai un discours plutôt particulier, je ne le trouve pas ultra-périphérique. Les Ultra-Marins sont présents sur tous les continents et tous les océans. On a une population éduquée et qui a de l'audace."



"Il y aura des Réunionnais dans mon gouvernement"



Il annonce d'ailleurs que des Réunionnais seront dans son gouvernement s'il est élu : "Il y aura des Réunionnais dans mon gouvernement à des postes éminents, évidemment !"



Durant sa visite de campagne, le candidat à la Présidentielle tiendra un meeting à Saint-Denis, ce samedi 26 février à 15h, et devrait évoquer une sortie du Plan Outre-mer qui viendra compléter le programme de l’Avenir en commun. Des séquences sur les thèmes du pouvoir d’achat, du blocage des prix, ou encore de l’écologie sont prévues.



Sur notre île jusqu’au 27 février, Jean Luc Mélenchon conclura sa visite par une réception à la Région avec la présidente Huguette Bello. Jean-Luc Mélenchon est arrivé ce jeudi matin à Gillot. Sa visite a démarré à l'aéroport par un point presse. Le chef de file de LFI s'est exprimé sur l' opération militaire de la Russie en Ukraine : "Je forme le voeu qu'on puisse condamner cette action. Quelles que soient les conditions locales, c'est le non-alignement qui garantira la paix. Il faut que la condamnation soit là pour avoir un espoir d'obtenir ce qu'il nous faut obtenir immédiatement, le cessez-le-feu."Jean-Luc Mélenchon explique pourquoi il revient à La Réunion pour une deuxième visite en un an : "Ici, j'ai beaucoup d'amis. C'est le département d'Outre-mer le plus peuplé. J'ai un discours plutôt particulier, je ne le trouve pas ultra-périphérique. Les Ultra-Marins sont présents sur tous les continents et tous les océans. On a une population éduquée et qui a de l'audace."Il annonce d'ailleurs que des Réunionnais seront dans son gouvernement s'il est élu : "Il y aura des Réunionnais dans mon gouvernement à des postes éminents, évidemment !"Durant sa visite de campagne, le candidat à la Présidentielle tiendra un meeting à Saint-Denis, ce samedi 26 février à 15h, et devrait évoquer une sortie du Plan Outre-mer qui viendra compléter le programme de l’Avenir en commun. Des séquences sur les thèmes du pouvoir d’achat, du blocage des prix, ou encore de l’écologie sont prévues.Sur notre île jusqu’au 27 février, Jean Luc Mélenchon conclura sa visite par une réception à la Région avec la présidente Huguette Bello.

​





Publicité Publicité