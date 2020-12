Vidéo - Jean-Luc Mélenchon est à La Réunion

Jean-Luc Mélenchon est arrivé ce samedi matin à Gillot, accueilli par les élus et militants France Insoumise. Le député de Marseille, président du groupe LFI à l'assemblée nationale, sera à La Réunion jusqu'au 25 décembre.



Pour l'arrivée du candidat à la Présidentielle 2022, étaient présents le député européen Younous Omarjee, les députés Karine Lebon et Jean-Hugues Ratenon ainsi que le maire de Saint-André, Joé Bédier.



Jean-Luc Mélenchon assure venir travailler à La Réunion : "Je viens faire beaucoup de choses ! Certaines seront rattachées à des enquêtes que je mène comme la question de l’eau. Il y a le thème de la pauvreté qui est essentiel."



Le chef de groupe à l'Assemblée nationale explique n'avoir pu se déplacer qu'à partir des vacances parlementaires: "J’ai choisi que ma sortie éloignée après l’acte de candidature est La Réunion. La Réunion fait partie de mes rites politiques. Je ne passerais pas Noël en famille mais je rentrerais chez moi pour retrouver mes proches, tout le monde en a besoin pour son équilibre."



Quant au choix de venir sur notre île, il affirme que venir récolter des informations pour la campagne électorale: "La Réunion préfigure souvent la situation qu’on va voir ensuite dans l’Hexagone. Si on s’était préoccupé davantage de ce qui se passe ici, on aurait été sans doute plus habile avec ce qu'il se passe en métropole."



Le message de Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron



Le Président de la République est positif au Coronavirus, le candidat à la Présidentielle 2022, lui adresse un message de soutien : "Je lui souhaite de se rétablir promptement ! On ne souhaite jamais le malheur, même de nos adversaires ! Mais il me semble qu'il a été imprudent !"





Une semaine de travail



Au programme du candidat à la présidentielle de 2022, arrivé en tête sur notre île lors du premier tour de la dernière, des rencontres politiques et des visites sur des thèmes qui lui tiennent à coeur: la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau, l'environnement et la santé.



Demain 20 décembre, Fête Kaf, il sera l'invité d'Huguette Bello durant la cérémonie de célébration de l'abolition de l'esclavage et prononcera un discours.



Lundi, il rencontrera Ericka Bareigts le matin, puis Olivier Hoarau l'après-midi, et visitera la Banque Alimentaire ainsi qu'un chantier d'insertion par l'activité agricole.



Mardi après-midi, Jean-Luc Mélenchon rencontrera Joé Bédier à Saint-André, avant de visiter une station de triage des déchets et une station de pompage d'eau.



La journée de mercredi de Jean-Luc Mélenchon sera consacrée à des rendez-vous avec des personnalités et des militants de La France Insoumise.



Jeudi 24 décembre, des visites consacrées à l'agriculture sont programmées, puis en cette soirée de veille de Noël, Jean-Luc Mélenchon ira à la rencontre de soignants.