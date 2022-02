La grande Une Jean-Luc Mélenchon assure qu'il y aura des Réunionnais dans son gouvernement

Le candidat à l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon, a réaffirmé son attachement à La Réunion. Il a même assuré que des Réunionnais seraient présents dans son gouvernement s'il est élu. Par SI - BS - Publié le Jeudi 24 Février 2022 à 11:26

Le fondateur du parti La France Insoumise est à La Réunion pour une visite officielle de 4 jours. Il assure que les Réunionnais seront intégrés à son gouvernement : "Est-ce qu'il y aura des Réunionnais ? Oui, évidemment ! Parmi les plus éminents ? Oui, évidemment !"



Il explique son attachement à notre île : "Les Réunionnais m'entourent depuis le début. Ils jouent un rôle extrêmement important dans la pensée politique dans le programme L'Avenir en Commun."







Des soutiens au premier plan : Jean-Hugues Ratenon, Younous Omarjee



"Il n'est un secret pour personne que Jean-Hugues Ratenon, dans son rôle particulier d'ancien président de la Ligue des Pauvres, nous fait prendre conscience de la profondeur du problème auquel on est confronté", déclare Jean-Luc Mélenchon.



Le candidat à la Présidentielle 2022 cite un autre élu de premier plan : "Le président de la commission des Régions que nous avons proposé et qui a été élu à l'unanimité et qui a été réélu, Younous Omarjee, joue un rôle essentiel auprès de moi. C'est lui qui m'a beaucoup fait avancer sur les questions comme la mer, le droit des animaux."







L'élection d'Huguette Bello, un exemple pour Jean-Luc Mélenchon



Le fondateur de la France Insoumise dit avoir tissé des liens d'amitié avec la présidente de la Région Réunion et salue le travail réalisé lors de la campagne électorale de l'année dernière : "La Réunion est un avant-poste de ce que pourrait être dans un avenir assez immédiat un gouvernement d'union populaire parce qu'on y trouve, après qu'Huguette soit arrivée en tête et au deuxième tour, l'ensemble des autres forces qui se sont regroupées autour d'elle. C'est exactement le mécanisme que je propose d'appliquer après le premier tour."



Jean-Hugues Ratenon cite donc Huguette Bello et Karine Lebon comme ses soutiens pour l'élection présidentielle 2022. Accueillie par la députée ce matin, le candidat doit rencontrer la présidente de Région demain après-midi.





Publicité Publicité