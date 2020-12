A la Une . Jean-Luc Mélenchon à La Réunion du 20 au 25 décembre

Le chef de file de La France Insoumise sera sur notre île pour les fêtes de fin d'année, l'occasion de célébrer l'abolition de l'esclavage et d'échanger sur la pauvreté et l'eau, notamment. Par B.A - Publié le Mercredi 9 Décembre 2020 à 08:11 | Lu 276 fois

Le service presse du groupe LFI à l'assemblée nationale informait hier soir de la venue prochaine de Jean-Luc Mélenchon à La Réunion. Si son programme précis est en cours d'élaboration, on sait que le député de Marseille, candidat à la présidentielle de 2022, participera aux commémorations de l'abolition de l'esclavage le 20 décembre. Par ailleurs, il sera question lors de ce séjour des problématiques de la pauvreté, qui touche particulièrement notre territoire, ainsi que de l'accès à l'eau, en ces temps de sécheresse et de réchauffement climatique.



Rappelons que le leader de LFI avait obtenu 24,53% des voix au premier tour de la présidentielle en 2017, le plaçant en tête sur notre île, son meilleur score pour l'ensemble de la France.





