Jean-Luc Mélenchon : "Sophia Chikirou n'est pas ma compagne"

Jean-Luc Mélenchon a publié une nouvelle vidéo sur son compte Facebook hier dans laquelle il affirme que Sophia Chekirou n'est pas sa compagne. Il répond ainsi à Mediapart qui avait affirmé vendredi qu'il entretenait avec son ancienne directrice de la communication "une relation de longue date " et qu'elle se trouvait au domicile de Jean-Luc Mélenchon à 7h du matin, quand les policiers ont débarqué pour la perquisition.Jean-Luc Mélenchon ne décolère pas contre les journalistes et leurs "saloperies" et il attaque frontalement France Info et Mediapart.Il accuse notamment le journal d'Edwy Plénel d'avoir écrit deux fausses informations. "Ce matin ils en remettent une couche en disant: 'la compagne de Mélenchon, soupçons d'enrichissement personnel'", a-t-il déploré avant d'expliquer: "Alors ils sont pires que les flics. Personne ne nous accuse d'enrichissement personnel, personne, nulle part, dans aucune procédure. Et elle n'est pas ma compagne".Et le patron de la France insoumise de poursuivre : "Ils pensent que je vais rendre des comptes sur tout le monde qui dort chez moi? Chez moi il y a une chambre et dans cette chambre dorment tous ceux qui sont de passage lorsqu'il est trop tard, minuit, une heure du matin, que la discussion n'en a plus fini", a-t-il tonné avant de prendre la tête de liste des Insoumis pour les prochaines élections européennes pour exemple: "Manuel Bompard est trois jours par semaine chez moi".