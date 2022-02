A la Une . Jean-Luc Mélenchon : "La guerre d'Ukraine est perdue !"

Le candidat à la Présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, fait le point sur l'évolution de la crise en Ukraine avant son rendez-vous avec Huguette Bello. Par SI - BS - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 14:57

Jean-Luc Mélenchon continue sa visite à La Réunion dans le cadre de la campagne à l'élection présidentielle 2022. Il rencontre aujourd'hui Huguette Bello, présidente de la Région Réunion.



Le fondateur de la France insoumise explique qu'il faut continuer la campagne électorale malgré la guerre en Ukraine et argumente : "Les grandes questions posées par la guerre d'Ukraine font partie de la campagne présidentielle. C'est une affaire de fond. On est pris à revers de la plupart de nos certitudes."



Jean-Luc Mélenchon déplore une escalade de violence née de mauvaises décisions prises pendant une décennie : "Les Français ont toujours dit que l'Europe ne serait pas un théâtre de bataille. Maintenant, il y en a une ! On fera le bilan après. Pendant 10 ans, les Nord-Américains ont menacé de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ils ont crié sur tous les toits que les Russes sont dangereux ! Et le jour où les Russes envahissent, ils ont rien prévu ! La guerre d'Ukraine est perdue ! Et même pour les sanctions, ils sont pas tous d'accord !"



Le candidat évoque aussi une possible solution à la crise : "Il ne faut pas de faire de geste brusque qui pourrait nous entraîner dans une escalade de guerre. J'ai dit qu'on pouvait envisager la neutralité de l'Ukraine. C'est ce que vient de proposer le président ukrainien. Donc, il y a une sortie par le haut !"





Jean-Luc Mélenchon a aussi exprimé son soulagement après avoir obtenu les 500 parrainages nécessaires pour valider sa candidature à l'élection présidentielle : "Sur le moment, on a eu peur. Mais j'ai une équipe qui a beaucoup travaillé."



Le candidat n'exclut pas de parrainer un autre candidat à l'élection présidentielle dans le besoin : "Je vois pas le combat politique comme le partage de parts de marché. Je le vois comme une avancée, tu fais avancer des idées et tu y arrives mieux si on est le plusieurs à le dire", explique-t-il.





Publicité Publicité