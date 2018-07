Culture Jean Louis Prianon et Tias, au micro des enfants du périscolaire L'AFTRR est une association loi 1901 dont l'objectif principal est d'éduquer les enfants à la réception des informations qu'ils peuvent recevoir à travers les nombreux médias (presse, radio, Journal Télévisé...).





Ces ateliers pédagogiques en direction des enfants ont pour objectifs de : Faire découvrir les différents médias.

Traiter de l'information, sensibilisation à l'écriture et au langage des medias audiovisuels.

Former l'esprit de synthèse des enfants et développer la citoyenneté.

Améliorer l'expression par la précision du vocabulaire, le travail des phrases et de la syntaxe en général dans le sens d'une plus grande efficacité de la communication.

Renforcer leur confiance dans leurs relations avec le monde.

Dans ce cadre les enfants ont pu interviewer le chanteur Tias ainsi que Jean Louis PRIANON. Les enfants ont pris leurs rôles de reporters à cœur en rédigeant leurs propres questions et la nouvelle maîtrise de filmer et parler dans un micro. Avec un respect des uns des autres, être à l'écoute dans une entraide et solidarité. C'est dans le cadre du temps périscolaire, que l'association propose des ateliers pédagogiques avec des intervenants professionnels (animateurs radio, journalistes radio, presse écrite et TV) toujours en activité dans leur domaine.



