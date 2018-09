Jean-Louis Lagourgue apporte son soutien "total" à Jean-Luc Poudroux

C'est avec beaucoup de conviction que j'apporte mon soutien total à Jean-Luc Poudroux et à Graziella Vergoz pour le 2nd tour des élections législatives partielles de la 7ème circonscription.



Parce qu'il en a toutes les qualités, j'espère sincèrement que les Réunionnaises et les Réunionnais se déplaceront nombreux pour que Jean-Luc soit élu Député ce dimanche, et j'aurai grand plaisir à travailler avec lui comme parlementaire afin que nous puissions contribuer ensemble, aux côtés des autres élus de notre famille politique et de tous ceux qui partagent nos valeurs et nos convictions, au développement de La Réunion.



Jean-Louis Lagourgue, Sénateur de La Réunion