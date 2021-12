Jean-Jacques Morel félicite Valérie Pécresse pour sa victoire

Le communiqué :



Je félicite Valérie PÉCRESSE qui portera les couleurs de la droite et du centre à l’élection présidentielle de 2022.



Le parti du Général De Gaulle envoie aujourd’hui pour la première fois une femme à l’élection présidentielle. C’est un signal fort adressé à toutes les Françaises et donc naturellement à toutes les Réunionnaises. C’est unis que nous allons, avec nos sympathisants et nos militants, partir à la rencontre des Réunionnais.



J’invite dès à présent Valérie PÉCRESSE à venir nous voir à La Réunion dans le cadre de la campagne.



Oui, la droite républicaine est de retour ! Ensemble, portons Valérie PÉCRESSE à l’Élysée !



Jean-Jacques MOREL Conseiller Régional Les Républicains