Communiqué Jean-Jacques Morel demande à la Présidente de Région de hisser les couleurs de l’Ukraine

Jean Jacques Morel, au nom de l'opposition, demande à la présidente de Région de hisser les couleurs de l'Ukraine aux côtés des drapeaux français et européen devant l'hôtel de région et autres bâtiments régionaux. Vendredi 25 Février 2022





La Russie a agressé l’Ukraine pour l’annexer. Cet acte de guerre est l’événement le plus grave en Europe depuis la seconde guerre mondiale. Cette agression a été unanimement condamnée par le monde libre, tout comme par le peuple Réunionnais.



En signe de solidarité avec peuple Ukrainien, je vous demande, au nom de l’opposition régionale, de hisser les couleurs de l’Ukraine aux côtés des drapeaux Français et Européen devant l’hôtel de région et autres bâtiments régionaux.



Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l’expression de ma haute considération.



Jean Jacques MOREL

