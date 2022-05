Communiqué Jean-Jacques Morel célèbre la Journée mondiale des abeilles

Le candidat dans la 1ere circonscription souligne dans un communiqué le rôle central "de l’abeille dans la pollinisation et le maintien dans la biodiversité" . Par NP - Publié le Samedi 21 Mai 2022 à 07:55

Cela peut paraître anecdotique, cependant Albert Einstein ne disait-il pas que "si les abeilles venaient à disparaître, l’humanité n’aura plus que 4 ans devant elle" ?



En réalité, les abeilles constituent le principal vecteur de vie de notre monde animal et végétal, ce qui fait des apiculteurs des sentinelles de la vie. Le rôle de l’abeille dans la pollinisation et le maintien dans la biodiversité est central.



Élu député, je veillerai à défendre les apiculteurs qui sont en quelque sorte les gardiens de la vie.