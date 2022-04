A la Une .. Jean-Jacques Morel candidat : "Qu'est ce qu'on attend pour livrer le viaduc ?"

C'est fort du soutien de la majorité des conseillers municipaux d'opposition de St-Denis et du soutien de nombreux autres qui n'avaient pu effectuer le déplacement que Jean-Jacques Morel a tenu une conférence de presse ce matin pour annoncer sa candidature aux élections législatives des dimanches 12 et 19 juin prochains.

Une façon pour lui de dire que s'il n'a pas eu l'investiture des Républicains, c'était malgré tout lui qui représente la Droite à ces élections. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 15:32





Autour du candidat, au milieu d'autres personnalités, on pouvait remarquer la présence de Mimose Libel, une intervenante régulière de radio Freedom qui s'était fait connaitre lors du conflit de l'ARAST, justement contre Nassimah Dindar, alors présidente du Département.





Philippe Naillet, un député fantôme et fantoche



C'est tout naturellement que Jean-Jacques Morel s'en est ensuite pris au député sortant. "Philippe Naillet était le président de la SODIAC qui était en charge de la réalisation du Pôle Océan. Au bout de 15 ans d'incompétence (NDLR : rappelons que Philippe Naillet a creusé un trou de près de 50 millions d'euros dans les caisses de la SEM), aujourd'hui le Pôle Océan se résume à un carré d'herbes avec des cabris". "Voilà le symbole de l'échec cuisant de Philippe Naillet à Saint-Denis", a rappelé le candidat avant de faire remarquer que le député sortant socialiste avait été "totalement inexistant à l'assemblée nationale". Philippe Naillet a été, selon Jean-Jacques Morel, "un député fantoche et fantôme".



L'intervention de Linda Samourgompoullé a été l'occasion pour la suppléante de révéler qu'elle avait été atteinte d'un cancer et qu'elle souhaitait voir le gouvernement faire beaucoup plus pour venir en soutien aux malades de ce fléau de notre génération.



Le SMIC pour les jeunes en CEJ



Concernant le chômage, un fléau endémique de La Réunion puisqu'il touche ici 39% des jeunes contre 7,2% en métropole, il souhaite amplifier le dispositif CEJ que le président Macron souhaite instaurer en en faisant un CEJ+. Les jeunes qui en bénéficieraient toucheraient l'équivalent d'un SMIC, en contrepartie d'une activité, "d'un vrai travail".



Jean-Jacques Morel souhaite également une créolisation des emplois publics, en facilitant notamment le retour au pays des Réunionnais policiers, professeurs des écoles ou encore employés dans les hôpitaux.



Concernant les travailleurs indépendants, il souhaite se battre pour une baisse des charges URSSAF. Tandis que les étudiants verraient leurs bourses revalorisées de 100€ par mois, pendant 10 mois. Une mesure que l'UNEF a estimée à 30 millions par an pour l'ensemble de l'outremer.



Lutter contre la vie chère



La campagne des présidentielles a montré que la lutte contre la vie chère faisait partie des préoccupations principales des Français. Normal donc que ce thème soit abordé.



Trois pistes pour Jean-Jacques Morel : il faut remettre à plat l'octroi de mer et la supprimer complètement sur les produits de première nécessité, il faut approfondir les premières mesures prises par Didier Robert en faveur d'une continuité territoriale du fret et enfin supprimer l'octroi de mer sur l'assurance et le fret.



Qu'on ouvre 5 voies du viaduc sur 6



Enfin, dernier thème abordé, le fameux viaduc de la NRL. "Qu'est-ce qu'on attend pour livrer le viaduc?", s'est exclamé le candidat. "On fait des courses automobiles dessus, on fait passer les camions quand la route est fermée et Mme Bello garde les clés dans sa poche pour essayer d'alourdir le bilan de Didier Robert". "On dit qu'il y a des travaux à faire pour réparer des acropodes? Des experts que j'ai consultés disent qu'on peut très bien neutraliser une voie pour les travaux et ouvrir les 5 autres", a affirmé Jean-Jacques Morel.



"Le troisième tour, c'est maintenant et c'est maintenant que les Réunionnais doivent se battre pour faire changer les choses", a conclu le candidat.

