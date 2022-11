Communiqué Jean-Jacques Morel au sujet des migrants : "Les Réunionnais d'abord"

Pour Jean-Jacques Morel, conseiller régional d'opposition, il est "dangereux de tolérer plus longtemps le développement d’une filière d’immigration clandestine". Par N.P - Publié le Jeudi 3 Novembre 2022 à 09:49

Le communiqué :



Au moment où notre île va être à nouveau confrontée à l’arrivée de bateaux Sri Lankais, il appartient aux autorités de très vite réagir. En effet, notre département, déjà parmi les plus pauvres des départements français, est heurté de plein fouet par une flambée des prix qui placent les Réunionnais les plus modestes au pied du mur. Force est de constater que les réponses des pouvoirs publics vis-à-vis des Réunionnais sont sur ce plan défaillantes. Il est donc dangereux de tolérer plus longtemps le développement d’une filière d’immigration clandestine, de surcroit à coup sûr mafieuse, qui va submerger progressivement notre petit « pays ».



La Réunion ne peut pas supporter toute la misère du Monde.



Jean Jacques MOREL

Chef de file de l’opposition à la Région Réunion