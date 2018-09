Jean-Jacques Morel apporte son "franc soutien" à Jean-Luc Poudroux

A quelques jours de l’élection législative partielle sur la 7ème circonscription, je veux apporter mon franc soutien à Jean-Luc Poudroux.

Ami de longue date, il a toujours su se montrer avenant, sympathique et dévoué envers la population.



Je sais que cet homme d’expérience que j’ai connu, alors que j’étais conseiller général pour la première fois, et lui président de la collectivité, saura se montrer à l’écoute des Réunionnais.



Je n’ai, enfin, aucun doute sur sa capacité à s’opposer aux réformes voulues par le gouvernement du moins quand elles pénaliseront nos compatriotes Réunionnais.



Jean-Jacques MOREL, Conseiller Départemental Et Conseiller Municipal de l’opposition à Saint-Denis