Communiqué Jean-Jacques Morel appelle les Républicains à voter pour Valérie Pécresse

Alors que Valérie Pécresse et Eric Ciotti sont les deux candidats qualifiés pour le second tour de la primaire LR, le conseiller régional Jean-Jacques Morel appelle à soutenir la présidente de la région Ile de France. Par N.P - Publié le Vendredi 3 Décembre 2021 à 09:34

A l’issue du 1er tour de la primaire LR, les militants ont sélectionné Éric CIOTTI et Valérie PÉCRESSE. Valérie PÉCRESSE est la mieux à même de rassembler, tant notre famille politique des Républicains que les Français. C’est aujourd’hui la meilleure pour être élue présidente de la République. J’appelle donc les adhérents LR à voter – à partir de ce vendredi 03 et jusqu’au samedi 4 décembre 2021 – pour Valérie PÉCRESSE au 2e tour de la primaire LR.



Jean-Jacques MOREL Conseiller Régional Les Républicains