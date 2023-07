A la Une . Jean-Jacques Morel : "Protéger les élus municipaux, c'est protéger la République"

Jean-Jacques dénonce l'attaque dont a été victime le maire de L'Haÿ-les-Roses et appelle l'État à réagir pour protéger les élus. Par Zinfos 974 - Publié le Lundi 3 Juillet 2023 à 08:04

Le communiqué :



L'attaque à la voiture-bélier suivie d'une mise à feu, contre la famille du maire de L'Haÿ-les-Roses, n'est pas seulement un acte de sauvageon, c'est un acte criminel passible de la cour d'assises.



Les maires et les conseillers municipaux sont les élus les plus proches de la population.



S'en prendre à eux, c'est s'en prendre au peuple. La main de la République ne doit pas trembler face à de tels crimes.