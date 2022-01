A la Une ... Jean-Jacques Morel : "Mesurons à quel point leur mission est difficile"

À la veille de la rentrée scolaire, Jean-Jacques Morel exprime son soutien aux enfants et aux personnels des écoles qui doivent reprendre avec de nouvelles mesures sanitaires complexes. Par GD - Publié le Dimanche 23 Janvier 2022 à 14:21

Le communiqué :



Dans un contexte sanitaire compliqué, les parents d’élèves vont affronter une rentrée qui ne l’est pas moins. Les obligations très lourdes que le gouvernement fait peser sur nos enfants - port du masque en continu, tests à répétitions - inquiètent.



J’ai également une pensée pour les enseignants de l’île qui doivent faire face à une situation chaotique, avec des consignes sanitaires peu claires et qui changent sans cesse.



Depuis 2 ans, les directeurs, les professeurs, les cantinières, bref l’ensemble du personnel des écoles de la Réunion font un travail remarquable et souvent épuisant pour garder les écoles ouvertes.



Mesurons à quel point leur mission est difficile. Bon courage et bonne reprise à toutes et à tous !