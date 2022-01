Communiqué Jean-Jacques Morel : L"’accès à l'université des plus modestes est un des piliers de la République : consolidons-le !"

"L'université en France a su maintenir le principe d'une quasi gratuité remise aujourd'hui en cause par le Président Macron", commente le conseiller régional Jean-Jacques Morel. Par N.P - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 15:38

Le communiqué :



"Oui à la sélection par le mérite républicain, non à la sélection par l’argent"



La tradition républicaine d'enseignement a toujours été celle d'une école gratuite, laïque et obligatoire. L'université en France a su maintenir le principe d'une quasi gratuité remise aujourd'hui en cause par le Président Macron. Ici, à La Réunion, plus qu'ailleurs, beaucoup d'enfants de familles modestes ont pu faire des études supérieures grâce à cela. Le moteur de l’ascenseur social doit être le mérite, et non l'argent.



