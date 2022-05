Jean-Jacques Morel : "Défendons nos planteurs !"

La canne à sucre constitue l’héritage le plus précieux de La Réunion avec ses paysages et son économie sucrière.



Elle est aujourd’hui en péril. Nos planteurs, assaillis de charges, voient d’année en année, renier leurs marges. Les négociations annuelles sont sur la table et l’usinier veut s’arroger la plus grosse part du gâteau.



Conseiller régional de l’opposition, je plaide pour que les revendications de nos planteurs soient entendues car de leur survie dépend une partie de notre avenir et en tout cas de notre âme.



Jean Jacques MOREL, Chef de file de l’Opposition à la Région Réunion