Jean-Jacques Morel : "À St-Denis vous avez un mangé cochon dégradé et honteux"

À une semaine du deuxième tour des élections municipales, l’avocat et homme politique Jean Jacques Morel fait le point sur la situation de notre île lors d'un entretien avec Pierrot Dupuy. Chômage, économie, ou encore crise sanitaire, l’actuel élu d’opposition à la mairie de Saint-Denis dévoile ses inquiétudes quant à l’avenir du territoire : "Jamais dans l’histoire récente, depuis l’après-guerre, La Réunion n’a été dans une situation aussi critique".



Il réagit également aux alliances "contre nature" qui ont vu le jour après le premier tour des municipales à Saint-Denis: "Vous avez un mangé cochon dégradé et honteux, qui fait que les gens ne se retrouvent plus" explique-t-il en évoquant notamment la décision de Nassimah Dindar de rejoindre la liste socialiste d'Ericka Bareigts. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 11:32 | Lu 1271 fois







