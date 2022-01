A la Une .. Jean-Jacques Bourdin visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle

Jean-Jacques Bourdin, journaliste chez RMC et BFM TV, est visé par une plainte pour tentative d'agression sexuelle. L'animateur conteste les faits. Par N.P - Publié le Samedi 15 Janvier 2022 à 18:11

Une ancienne journaliste de RMC accuse Jean-Jacques Bourdin d’avoir tenté de l’embrasser lors d’un voyage de presse à Calvi, en Corse, rapporte le Parisien. Les faits, qui sont probablement prescrits, se seraient déroulés en 2013.



La plaignante affirme que le journaliste l'a saisie par le cou et a tenté de l’embrasser à plusieurs reprises dans la piscine de l’hôtel. Auraient suivis des mois de mails et SMS insistants, révèle encore le média.



De son côté, l’animateur conteste ses dires, qui sont en cours d’analyse par le parquet de Paris.