Jean-Hugues Ratenon soutient le "boxeur" de gendarmes

"Bravo Monsieur, je vous soutiens et je sais pourquoi", affiche en effet le député sur sa page Facebook, partageant le lien de la vidéo réalisée par le gilet jaune. Une vidéo dans laquelle l'individu explique les raisons de son geste : "J'ai vu la répression. J'ai vu la police gazer, la police faire mal à des gens avec des flashballs. J'ai vu des gens blessés (...) La colère est montée en moi et oui, j'ai mal réagi. Mais je me suis défendu".Comme annoncé, Christophe Dettinger s'est rendu de lui-même à la police ce lundi. Une perquisition a été menée à son domicile. Il risque jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende si plusieurs circonstances aggravantes venaient à être retenues.