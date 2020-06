Actu Ile de La Réunion Jean-Hugues Ratenon rend visite aux commerces et entreprises de l'Est

Le député Jean-Hugues Ratenon en rendu visite à certains commerces et entreprises de Saint-Benoit, Saint-André et Bras-Panon. Voici son communiqué: Par NP - Publié le Jeudi 4 Juin 2020 à 16:23 | Lu 47 fois

Nos entreprises de proximité sont à l’agonie



Depuis plusieurs jours, à travers mon Cabinet parlementaire, j’ai consulté un certain nombre d’entreprises de la circonscription ( plus d’une centaine) pour connaitre leur situation durant cette crise sanitaire du coronavirus, avoir leur opinion sur les différentes aides annoncées et recueillir leurs demandes.



Ce qu’il ressort de ces entretiens, c’est que la plupart des chefs d’entreprises ont utilisé le dispositif de l’activité partielle qu’ils demandent de maintenir jusqu’à la fin de l’année . Les aides de l’Etat, à travers le FSN, ont été utiles mais insuffisantes.



Il est par conséquent urgent de prolonger ce FSN jusqu’à la fin de l’année ; d’annuler les dettes sociales et fiscales jusqu’à décembre 2020, afin de laisser respirer ces entreprises. L’Etat doit en outre ordonner aux assurances de les aideren compensant partiellement les pertes et de participer au paiement des loyers, etc..



Pour ce qui est du FSR (fonds de solidarité régional), la grande majorité des entreprises a déploré une aide difficilement mobilisable, pas de suivi, pas d’accompagnement et n’a reçu aucune aide.



Pourquoi alors créer de l’espoir si c’est pour parler dans le vide ? Je demande à la Région de débloquer les fonds, de simplifier les démarches et d’accompagner ces entreprises.



Si elle en est incapable, elle devrait faire de l’éligibilité au FSN le facteur automatique d’éligibilité au FSR. Il faut arrêter d’être des moulins à paroles, de squatter l’espace médiatique et ne pas concrétiser les belles paroles en acte. On ne peut pas laisser ces entreprises livrées à elles mêmes. On ne soigne plus après la mort. Sauf si c’est une volonté de la Région de créer ces difficultés pour ne pas payer. A l’image que nous donne l’actualité avec ce qui se passe avec les cars jaunes.



La situation économique est très grave. C’est pourquoi d’ailleurs tous les parlementaires, sans exception, ont adressé un courrier au Ministre de l’économie le 15 mai dernier dans lequel nous avons relayé ces difficultés et les demandes. Il y a une convergence totale des parlementaires pour sauver nos entreprises, pourquoi l’Etat ne répond t-il pas ?

Je suis allé visiter des commerces et des entreprises aujourd’hui à St Benoit, à St André et à Bras Panon. J’ai rencontré des responsables désespérés et très inquiets pour l’avenir.



Aussi, la mobilisation doit être générale. Sauver nos entreprises c’est sauver les activités, sauver les emplois et empêcher ainsi l’augmentation de la pauvreté.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion