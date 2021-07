Communiqué Jean-Hugues Ratenon rend hommage à Jacob Desvarieux

Jacob Desvarieux est décédé ce vendredi à l’hôpital de Pointe-à-Pitre des suites d’une infection liée au Covid-19. Le député Jean-Hugues Ratenon rend hommage au cofondateur et leader charismatique du groupe Kassav. Par NP - Publié le Samedi 31 Juillet 2021 à 15:19



Le monde artistique et les fans de la planète zouk perds un des leurs.



Cofondateur et leader charismatique du groupe Kassav, il avait bien souvent enflammé les foules à la Réunion et notamment à l’occasion de la foire de Bras-Panon.



Un grand homme nous quitte, sa voix et sa guitare nous manqueront.



Je tiens à assurer toute ma sympathie à sa famille, et présente mes sincères condoléances à ses proches et aussi à tous les artistes ultramarins qui l’ont côtoyé.

