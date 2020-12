Communiqué Jean-Hugues Ratenon réclame l'annulation du couvre-feu et demande à la population de filmer les contrôles

Le député Jean-Hugues Ratenon demande au préfet d'annuler le couvre-feu prévu ce jeudi soir. Et demande par ailleurs à la population de filmer tous les contrôles des forces de l’ordre. Son communiqué : Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 31 Décembre 2020 à 15:11 | Lu 122 fois

A l’attention de Monsieur le préfet de la Réunion : que se cache t-il derrière votre décision d’instaurer un couvre feu en « 3 étapes » ce 31 décembre ?



Si nous sommes tous conscients des dégâts de la covid-19 dans le monde, tant sur le plan sanitaire, qu’économique ou encore social ; force est de constater que votre décision relève de l’irresponsabilité suscitant incompréhension générale.



Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour prendre une décision aussi grave touchant à la liberté des uns et des autres ?



Agissez vous seul ? Appliquez vous des décisions que vous donne l’état d’urgence sanitaire ? Ou c’est Paris qui vous dicte votre conduite ? Si tel est le cas, votre décision ne tient pas compte de la situation réunionnaise.

Sur la forme, annoncer de telles restrictions sévères à la veille du 31 décembre relève d’un manque de respect vis-à-vis de la population alors que les grandes surfaces fonctionnent à plein régime .Les Réunionnaises et les Réunionnaises devront donc garder leur frigo fermé !!!



Je vous demande Monsieur le Préfet d’annuler ce couvre feu. Je demande par ailleurs à la population de filmer tous les contrôles des forces de l’ordre.



La population est responsable et consciente de la situation sanitaire et les restrictions déjà en vigueur sont suffisantes.



Si les cas de covid augmentent ou diminuent, ce ne sera certainement pas le résultat d’un couvre feu de quelques heures, un 31 décembre, décidé à la va vite.



Halte aux contradictions.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion





