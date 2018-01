Politique Jean-Hugues Ratenon réagit aux propos de Didier Robert sur les "dinosaures" Le député Réunionnais France Insoumise, de retour de la Conférence Internationale des Parlementaires d’origine Indienne à New Delhi, s'étonne des propos de Didier Robert quant à ses anciens alliés de la Plateforme de l'Union de la Droite et du Centre, désormais "traîtres" et "dinosaures". Didier Robert ayant prédit la victoire de Jean-Hugues Ratenon en cas de candidature à la mairie de Bras-Panon, le député de l'Est accepte le compliment, avec distance. Ci-dessous, le communiqué de Jean-Hugues Ratenon : "2018 : souhaitons-nous une Réunion nouvelle?".

2018 : souhaitons-nous une Réunion nouvelle ?



Absent du département la semaine dernière, (participation à la Conférence Internationale des Parlementaires d’origine Indienne à New Delhi), j’ai découvert avec étonnement dans la presse, à mon retour, les propos de Didier Robert lors de l’inauguration de la permanence parlementaire de Nathalie Bassire au Tampon le 11 janvier dernier.



Le Président de Région prédit les défaites de ses "anciens amis" dont Daniel Gonthier à Bras-Panon lors des prochaines municipales.



Dans cette ville, Didier Robert me couvre d’éloges et affirme que je serais le prochain maire. Pour ce qui est des compliments, je les accepte parce que c’est le fruit du travail de mon équipe, que je remercie d’ailleurs et qui m’a permis de gagner les législatives de juin 2017.



Je rappelle que le suffrage universel est sacré. Seuls les électeurs sont maitres de leur choix et seuls eux éliront le futur maire de Bras-Panon.



Comme je l’ai dit lors de l’élection de Cyrille Melchior à la tête du Conseil Départemental le 18 décembre 2017 : sans projets, 2 candidats de Droite ont réussi à convaincre toute la Gauche d’où ma demande de clarification de la part de la Gauche qui n’est toujours pas arrivée. Je le regrette car en l’absence de précisions sur cette attitude, le discrédit s’aggrave sur cette classe politique.



Notre discours est clair : Il faut sortir de ces vieilles habitudes, sortir de ces jeux politiciens qui n’amusent plus la population. Il faut sortir de cette vieille Réunion. Notre pays a besoin de femmes et d’hommes fidèles à leurs convictions et croyant à ses nombreux potentiels de développement avec un projet fédérant la population autour de leurs préoccupations quotidiennes.

Il faut une Réunion nouvelle que nous proposons aux Réunionnais de mettre en chantier.



Jean Hugues RATENON

