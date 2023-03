Communiqué Jean-Hugues Ratenon réagit à l'échec de la motion de censure

Voici le communiqué de Jean-Hugues Ratenon suite à la défaite de la motion de censure à l'Assemblée nationale : Par NP - Publié le Mardi 21 Mars 2023 à 09:31





Dans l’Histoire de notre 5e République, rares sont les fois où une motion de censure se retrouve aussi proche de récolter la majorité absolue.



Ce sont au total 278 députés issus de tout clivage politique qui ont jugé cette réforme injuste pour le peuple. Tous ces députés, qui ont voté pour la motion de censure, ont su être à l’écoute du peuple en dépassant leur ligne politique en prônant l’intérêt du peuple avant tout.



À l’issue de ce vote, le gouvernement ressort plus affaibli qu’avant. Bien avant le vote de cette motion, le gouvernement était déjà obligé de manœuvrer à coup d’articles anti-démocratiques tels que les 49. 3 - 47.1 - 44.3 ou encore l’article 38, traduisant ainsi une absence de majorité présidentielle et législative, et une opposition forte. Les votes des députés de LA NUPES, de LIOT, du RN et d’un tiers des députés LR démontrent que le gouvernement ne pourra plus gouverner dans ces conditions.



Hier soir, le lundi 20 mars 2023, c’est un gouvernement illégitime, faible et anti-social qui est né.



La Première Ministre, Élisabeth BORNE, son gouvernement ainsi que Monsieur MACRON doivent retirer ce texte s’ils ne veulent pas créer un chaos social.



Avec ce coup d’état démocratique, Emmanuel Macron a néanmoins réussi à faire quelque chose : unir le peuple contre lui.



Le combat ne doit pas s’arrêter là ! Si la censure législative n’a pas abouti à cause de 9 voix manquantes, c’est avec la censure populaire que le gouvernement craquera. Nous devons bien évidemment continuer le combat aux côtés de l’Intersyndicale en participant dès ce jeudi 23 mars à toutes les manifestations.



Les plus grandes batailles se sont gagnées dans les rues. Ce sont donc 9 voix qui ont manqué pour que soit retirée la réforme des retraites, mais également pour faire tomber le gouvernement.Dans l’Histoire de notre 5e République, rares sont les fois où une motion de censure se retrouve aussi proche de récolter la majorité absolue.Ce sont au total 278 députés issus de tout clivage politique qui ont jugé cette réforme injuste pour le peuple. Tous ces députés, qui ont voté pour la motion de censure, ont su être à l’écoute du peuple en dépassant leur ligne politique en prônant l’intérêt du peuple avant tout.À l’issue de ce vote, le gouvernement ressort plus affaibli qu’avant. Bien avant le vote de cette motion, le gouvernement était déjà obligé de manœuvrer à coup d’articles anti-démocratiques tels que les 49. 3 - 47.1 - 44.3 ou encore l’article 38, traduisant ainsi une absence de majorité présidentielle et législative, et une opposition forte. Les votes des députés de LA NUPES, de LIOT, du RN et d’un tiers des députés LR démontrent que le gouvernement ne pourra plus gouverner dans ces conditions.Hier soir, le lundi 20 mars 2023, c’est un gouvernement illégitime, faible et anti-social qui est né.La Première Ministre, Élisabeth BORNE, son gouvernement ainsi que Monsieur MACRON doivent retirer ce texte s’ils ne veulent pas créer un chaos social.Avec ce coup d’état démocratique, Emmanuel Macron a néanmoins réussi à faire quelque chose : unir le peuple contre lui.Le combat ne doit pas s’arrêter là ! Si la censure législative n’a pas abouti à cause de 9 voix manquantes, c’est avec la censure populaire que le gouvernement craquera. Nous devons bien évidemment continuer le combat aux côtés de l’Intersyndicale en participant dès ce jeudi 23 mars à toutes les manifestations.Les plus grandes batailles se sont gagnées dans les rues. Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion

Président de Rézistan’s Égalité 974