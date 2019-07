Jean-Hugues Ratenon propose d'interdire la publicité pour les boissons alcoolisées

Parce que la consommation d’alcool en France est responsable de plus de 49 000 décès par an et constitue la deuxième cause de mortalité après le tabac, le député Insoumis Jean-Hugues Ratenon a déposé mardi 2 juillet une proposition de loi visant à interdire la publicité pour les boissons alcoolisées.



Dans notre île, l’alcool fait le plus de victimes derrière les Hauts-de-France et la Bretagne, avec près d’un décès sur six chaque année, soit 250 Réunionnais selon l’ANPAA. " À La Réunion, 11,1 litres d’alcool pur par an sont en moyenne consommés par habitant, la consommation moyenne par adulte de 10,5 l/an d’alcool, avant 18 ans, plus de huit jeunes Réunionnais sur dix ont déjà consommé de l’alcool, les usages réguliers et les ivresses sont en augmentation", a insisté le député.



Jean-Hugues Ratenon et 17 autres députés dont Clémentine Autain, Alexis Corbière ou encore François Ruffin veulent donc aller plus loin que la loi "Evin" du 10 janvier 1991 qui encadre déjà la publicité en fonction de son contenu et du support. Comme pour le tabac reconnu néfaste à la consommation pour la santé publique, ils demandent à ce que la publicité pour de l’alcool soit également interdite.