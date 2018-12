A la Une .. Jean-Hugues Ratenon prêt à une dissolution de l'Assemblée nationale Face à un Premier ministre qui n'a "pas un seul mot en direction de l'Outre Mer et de la Réunion en particulier" et une ministre des Outre-mer qui " a échoué", Jean-Hugues Ratenon se dit prêt à une révocation du Président de la République et une dissolution de l'Assemblée. "Il faut redonner la parole au peuple", assure le député de La Réunion

Les décisions annoncées par le Premier Ministre ce mardi ne concernent en très grande majorité le population de l'Hexagone. Des décisions qui sont très loin de répondre aux revendications légitimes des gilets jaunes qui portent essentiellement sur la cherté de la vie et le pouvoir d'achat. Elles ne calmeront pas, par conséquent, la colère qui gronde dans le pays.



De la poudre aux yeux. Le peuple ne veut pas repousser de 6 mois les régressions sociales mais tout simplement y mettre un terme pour aller vers plus de justice sociale et fiscale.



En ce qui concerne la Réunion: alors que la ministre de l'Outre Mer était en visite pendant 3 jours dans notre département et qui s'était engagée à faire remonter et à défendre les demandes des Réunionnais auprès du Gouvernement, force est de constater qu'elle n'est pas écoutée, elle a échoué.



Rien n'a été annoncé par le Premier Ministre alors que la Réunion est à son 18è jour de mobilisation des gilets jaunes, dont 14 jours de paralysie.



Rien pour le smic; rien pour les revalorisations des minimas sociaux; rien pour les petites retraites; rien pour les aides aux logements; rien pour alléger les charges des petites et moyennes entreprises; rien pour le monde agricole... Pas un seul mot en direction de l'Outre Mer et de la Réunion en particulier.



Parler d'ouvrir encore un débat : cela ne sert à rien car en un an et demi, nous avons vu comment le Gouvernement traite les députés en ne prenant pas en compte le moindre argument qui leur est opposé.



La population souffre. La population a soif de justice sociale, fiscale et de démocratie.



C'est pourquoi il faut redonner la parole au peuple en révoquant le Président de la République et dissoudre l'Assemblée Nationale.

Je suis prêt.



Jean-Hugues RATENON, Député de la Réunion





