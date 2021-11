Jean-Hugues Ratenon positif au covid-19

"Après avoir été informé ce matin être un cas contact, je me suis fait dépisté aujourd’hui même, 22 novembre. Le résultat vient de tomber : je suis positif.



Bien évidement, je m’auto isole chez moi. J’ai immédiatement annulé mon voyage de ce soir pour l’Assemblée, annulé mes rendez vous de cet après midi. J’interromps toutes mes activités politiques et privées le temps nécessaire.



Ayant été contaminé et ne souhaitant pas contaminer les autres, je demande à tous ceux avec qui j’ai eu un contact de réaliser un test de dépistage.



Pour ce qui est de mon état de santé, je suis en forme pour l’instant.



Soyons tous responsables pour faire barrière à ce virus."