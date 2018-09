Jean-Hugues Ratenon parle de "glyphosate en marche"

Alors qu’ils disent être d’accord avec nous pour interdire le glyphosate qui empoisonne les agriculteurs, la terre et nos assiettes, la plupart des députés de La République En Marche ont voté contre tous les amendements visant cette interdiction à 4h30 ce matin.



Selon eux, parce que sa majesté Emmanuel Macron l’a promis, nul besoin de l’écrire dans la loi. Dès lors, la question mérite d’être posée : à quoi peut bien servir un député La République En Marche ?



Les promesses n’engagent que ceux qui les croient. La macronie sûre d’elle ne tire aucune leçon ni du procès contre Monsanto aux États-Unis ni de la démission du ministre Nicolas Hulot. Consternant !



J’ai été cosignataire des amendements demandant l’interdiction du glyphosate.



Mais une fois de plus, ce pouvoir joue l’épuisement des députés. Les débats ont débuté à 9h30 vendredi et fait voter la loi au petit matin alors que je reprenais l’avion pour la Réunion.



La démocratie recule avec En Marche.