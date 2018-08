Politique Jean-Hugues Ratenon interpelle le président de la délégation aux Outre-Mer sur l'occupation du DPM

Jean-Hugues Ratenon parle de "danger pour la cohésion sociale". Interpellé, "comme tous les élus" par le Collectif de défense du DPM sur la question du respect de la loi littorale et de la protection du domaine public maritime, le député de la 5e circonscription a alerté Olivier Serva, président de la délégation aux Outre-Mer. Ce dernier lui a assuré que ces questions seraient inscrites lors de la prochaine réunion de la délégation en septembre prochain. Jean-Hugues Ratenon demande à l’ensemble des autres parlementaires de s’associer à sa demande.







J’appelle l’ensemble des autres parlementaires à s’associer à notre demande tant pour le rapport d’information que pour la commission d’enquête, notamment pour deux raisons :

1° : la Loi doit être respectée

2° : les phénomènes liés au changement climatique, l’érosion, s’accélèrent et tous les éléments sont réunis pour une prise de conscience collective afin de protéger l’environnement, protéger tout simplement l’être humain d’autant que le jour du dépassement se rapproche à grand pas et cela doit nous alerter quel que soit le lieu où l’on se trouve sur la planète.



Dans l’immédiat, je demande au Préfet et au Maire de Saint-Paul d’exécuter pleinement la décision de fermeture des paillotes de la Saline afin d’apaiser les esprits. Faute d’action publique : le climat malsain avec tous les dérapages possibles pourrait s’amplifier et mettre en danger la cohésion sociale et notre volonté du bien vivre ensemble.



Enfin je rappelle que j’ai été le seul élu à avoir rencontré les salariés de ces entreprises sur leur lieu de travail. Je demande à tous les responsables de cette situation : les patrons, la Mairie de St Paul et la préfecture, de tout mettre en œuvre :



1°) un plan de reclassement pour les salariés afin qu’ils puissent subvenir aux besoins de leur famille ;

2°) d’assurer leur indemnisation en lien avec leur contrat de travail.



Aux salariés, je leur demande de faire valoir leurs droits devant les instances compétentes.



Ces questions du respect de la loi littorale et de la protection du domaine public maritime sont trop importantes pour les laisser polluer par du racisme facile, insultes, et attaques personnelles d’où qu’ils viennent.



Le débat doit se faire dans le calme. C’est pour cela que je le porte à l’Assemblée Nationale au sein de la Délégation aux Outre-Mer par le biais de demandes d’un rapport d’information et de la création d’une commission d’enquête auxquelles je souhaite que l’ensemble des élus de la Réunion s’associe.



De par notre Histoire : tolérance zéro pour le racisme.



Pour l’avenir des générations futures : la loi, rien que la loi doit être respectée.



Jean Hugues Ratenon

Député de La Réunion





