A la Une ..

Jean-Hugues Ratenon interpelle Élisabeth Borne dans l'hémicycle après sa visite dans l'île

Le député LFI a taclé la Première ministre à l'issue de ses trois jours dans le département, insistant sur l'énorme dispositif de sécurité déployé et le mépris affiché envers les journalistes locaux et certains élus. "Dans une opération de com', vous êtes arrivée en fanfare et repartie en misouk, vous perpétuez la relation dominant-dominé", a fustigé Jean-Hugues Ratenon. Ce dernier a déploré, entre autres, le "rien" pour l'autosuffisance alimentaire, l'inclusion des élèves porteurs de handicap, l'allégement des factures d'eau, le pouvoir d'achat, le maintien à domicile des personnes âgées, l'emploi des jeunes ou encore les conséquences de la réforme des retraites en Outre-mer.