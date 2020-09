Jean-Hugues Ratenon exprime son soutien à la famille M’Doihoma

"Je condamne sans réserve et avec la plus grande fermeté l’incendie de la voiture de la maman de la maire de Saint-Louis. Un acte inadmissible ; des méthodes d’un autre âge.



Rien ne peut justifier la violence et encore plus quand il s’agit d’une maman. Les litiges, en toute situation, doivent se régler dans la concertation, le dialogue, le respect de la loi.



J’exprime toute ma solidarité à Madame Juliana M’Doihoma ainsi qu’à sa maman. Je souhaite que le ou les auteurs de ces faits soient rapidement arrêtés et condamnés.



Au-delà de nos différences, il faut savoir se rassembler sur l’essentiel et dans cette situation c’est le respect des valeurs, le respect de l’humain."



Jean Hugues Ratenon Député de La Réunion